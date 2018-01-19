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В 2017 году Чехия депортировала более 1000 граждан Украины

19 января 2018 года Источник:Finance.Ua

В прошлом году Чехия депортировала более 1000 граждан Украины, которые незаконно работали в стране с польскими разрешениями на работу. Об этом рассказал посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

«Речь идет преимущественно о так называемой мягкой депортации. То есть их не хватают и вывозят, а просто ставят в паспорт штамп, на основании которого они до определенного числа должны покинуть территорию Чехии», — рассказал посол, уточнив, что депортированным также запрещают въезд в ЕС от одного до трех лет.

Е.Перебийнис отметил, что чешское правительство декларирует желание активнее привлекать рабочую силу с Украины. В то же время процедура трудоустройства украинцев является чрезвычайно сложной и длится в некоторых случаях 5-6 месяцев.

«Поэтому правительство критикуют те чешские предприниматели, которые заинтересованы получить рабочую силу с Украины, они призывают упростить эту систему.

В ответ на это чешское правительство инициировало специальные проекты, предусматривающие увеличение количества разрешений на работу именно для граждан Украины с 3,5 до 7 тысяч в год», — отметил посол.

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