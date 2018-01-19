Сегодня в парламенте состоится час вопросов к правительству

В Верховном Совете Украины сегодня, 19 января, пройдет час вопросов к правительству. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте парламента.
Согласно повестке дня, с 10:00 до 11:00 в Верховном Совете состоится час вопросов к правительству. С 11:00 до 11:30 — объявление депутатских запросов. Также сегодня состоится закрытие седьмой сессии Верховного Совета.
Напомним: вчера парламент принял закон о реинтеграции Донбасса (№ 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях»).
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