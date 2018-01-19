Сегодня 19 января 2018 года, 19:31

Парламент разрешил иностранным военным принимать участие во многонациональных учениях на Украине

Верховный Совет Украины принял закон об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях (№7428). За это решение проголосовали 235 народных депутатов из 342, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается одобрить решение Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях «Репид Трайдент-2018», украинско-американских учениях «Си Бриз-2018», многонациональных учениях «Светлая Лавина-2018», многонациональных учениях «Чистое Небо-2018» и украинско-румынских учениях «Ривериан-2018». Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Президент принял решение допустить в 2018 году на территорию Украины для участия в многонациональных учениях в рамках военного сотрудничества подразделения вооруженных сил иностранных государств: США, других стран НАТО (до 3000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 самолетов и вертолетов) на срок до 365 суток в январе-декабре 2018 года в рамках многонациональных учений по подготовке подразделений вооруженных сил; США, других государств — членов НАТО и государств — участников программы «Партнерство во имя мира» (до 2000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 самолетов и вертолетов) сроком до 16 суток в июне-ноябре 2018 года в рамках украинско-американских учений «Репид Трайдент-2018».

Кроме того, речь идет о допуске США, других государств — членов НАТО и государств — участников программы «Партнерство во имя мира» (до 2200 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 кораблей (судов и катеров), до 5 подводных лодок, до 20 самолетов и вертолетов) сроком до 25 суток в июне-октябре 2018 года в рамках украинско-американских учений «Си Бриз-2018»; Венгрии, Румынии и Словакии (до 300 военнослужащих с вооружением и военной техникой) сроком до 10 суток в августе-октябре 2018 года в рамках многонациональных учений «Светлая Лавина-2018».

Также это допуск США, других стран НАТО (до 350 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 20 самолетов и вертолетов) сроком до 14 суток в мае-ноябре 2018 года в рамках многонациональных учений «Чистое Небо-2018»; Румынии (до 100 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 6 кораблей (судов и катеров), до 2 самолетов и вертолетов) сроком до 20 суток в апреле-ноябре 2018 года в рамках украинско-румынских учений «Ривериан-2018».

Представляя законопроект, первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак отметил, что к учениям планируется привлечь более 14 тысяч украинских военнослужащих, а со стороны партнеров ожидается привлечение около 8 тысяч иностранных участников учений. И.Руснак также сообщил, что тематика учений направлена на подготовку подразделений вооруженных сил, обретение ими оперативных возможностей, повышение совместимости войск, подготовку к участию в международных операциях по поддержанию мира и безопасности.