Сегодня 18 января 2018 года, 19:30

О проблеме определения кворума общего собрания хозяйственного общества рассказала судья Хозяйственного суда г. Киева А. Бондаренко

Проблеме законодательного определения кворума общего собрания хозяйственного общества посвятила свою лекцию в рамках Школы судебной практики Legal High School судья Хозяйственного суда г. Киева Анна Бондаренко.

Ключевыми ориентирами в данной проблематике являются законодательная база (Законы Украины «О хозяйственных обществах» № 1576-12 в редакции от 2 ноября 2016 года и «О внесении изменений в статью 60 Закона Украины «О хозяйственных обществах» относительно уменьшения кворума общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью» от 24 ноября 2015 года № 816-VIII) и судебная практика (постановление пленума Высшего хозяйственного суда Украины от 25 февраля 2016 года № 4 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, возникающих из корпоративных правоотношений» с изменениями от 14 июля 2016 года). «С учетом изменений в законодательстве и поэтапным вступлением в силу отдельных законодательных актов судам при разрешении корпоративных споров нужно применять нормы материального и процессуального права по общему правилу их действия во времени: нормы материального права, которые действовали на момент возникновения спорных правоотношений, нормы процессуального закона, действующие на момент совершения соответствующих процессуальных действий», — подчеркнула Анна Бондаренко.

Из-за противоречивых положений Закона Украины №816-VIII сегодня, по словам преподавателя LHS, государственные регистраторы при совершении регистрационных действий (предоставлении протоколов общего собрания) руководствуются правилом кворума «50% + 1», но при обжаловании таких решений общего собрания общества («50% + 1») на основании отсутствия кворума судебная практика сложилась неоднозначно. Как отмечалось, в одних случаях суды, ссылаясь на положения уставов обществ, в которых предусмотрен кворум «60% + 1», согласно старой редакции Закона Украины «О хозяйственных обществах», признают такие решения недействительными. В других случаях суды, ссылаясь на то, что уставные документы общества не соответствуют норме закона о кворуме общего собрания при наличии «50% + 1», отказывают в удовлетворении исковых требований о признании недействительным решения общего собрания на основании отсутствия кворума.