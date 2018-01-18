Сегодня 18 января 2018 года, 19:29

ЮФ «Ильяшев и Партнеры» предложила финансирование КНУ им. Тараса Шевченко для решения сложностей с теплообеспечением

Юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры» предложила безвозвратную финансовую помощь Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко, чтобы учебный процесс юридического факультета не прекращался.

«В нашей компании работают десятки специалистов, для которых Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко является alma mater. Мы не могли стоять в стороне, услышав информацию о том, что студенты юридического факультета КНУ переведены на дистанционное обучение из-за недостаточной температуры в учебных помещениях. Мы готовы покрыть часть текущих расходов университета на отопление, чтобы студенты юридического факультета продолжали обучение на дневной форме, а не дистанционно, и призываем другие ведущие компании поддержать нашу инициативу, — заявил Михаил Ильяшев, управляющий партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры». — Мы также готовы в текущем году выделить средства на программу энергосбережения для улучшения теплоснабжения помещений университета, чтобы температура в корпусе была достаточной для комфортного обучения и подобные ситуации впредь никогда не возникали».

Ранее СМИ сообщили, что студенты университета переведены на дистанционное обучение до 28 февраля 2018 года из-за проблем высшего учебного учреждения с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Позже Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко опроверг информацию о наличии задолженности за отопление помещений и заявил, что изменение графика обучения было утверждено Ректоратом по обращению Студенческого парламента с просьбой при формировании графика учебного процесса на 2017/2018 учебный год уменьшить пребывание студентов в учебных корпусах в холодный зимний период.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко является лучшим украинском вузом согласно The World University Rankings 2018 и входит в топ-1000 вузов мира. Оо основан в 1834 году и является одним из самых старых и крупнейших учебных заведений Украины.

Юридический факультет университета был открыт в 1835 году. Красный корпус Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, в котором размещен юридический факультет, построен в 1837-1843 гг. и является символом украинского фундаментального университетского образования.