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Опубликован закон о порядке установления счетчиков потребителям газа

18 января 2018 года Источник:День

В «Урядовом курьере» опубликовали закон №2260-VIII «О внесении изменений в закон Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа» о порядке установки счетчиков потребителям природного газа». Документ вступит в силу завтра.

Согласно закону, счетчики на газ нужно установить не до начала 2018-го, а до 1 января 2021 года. На это не будут тратить деньги местных бюджетов. Если пользователь сам установил счетчик на квартиру, ему компенсируют затраты за счет тарифа на распределение газа. Операторы газораспределительной сети не смогут прекращать поставки газа в дом, если его совладельцы отказались от счетчика на все здание.

Напомним: Верховный Совет принял данный законопроект 21 декабря 2017 года 325 голосами.

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