Сегодня 18 января 2018 года, 19:30

За три года в нашей стране появился только один обвинительный акт относительно юрлица — партнер АО «Клочков и Партнеры» Анастасия Гурская

В рамках Школы судебной практики Legal High School об инструментах принудительного обращения в доход государства активов в уголовном процессе — институтах конфискации и специальной конфискации — рассказала партнер АО «Клочков и Партнеры» Анастасия Гурская.

Напомнив о ключевых принципах работы этих двух институтов, лектор акцентировала внимание на том, чем отличается конфискация от специальной конфискации. Так, конфискация применяется только к осужденному и как дополнительное наказание независимого от источников происхождения имущества. При этом ее объектом является имущество, принадлежащее осужденному, необходимость доказывания законности/незаконности приобретения имущества отсутствует. Сфера применения конфискации ограничивается случаями, определенными Особенной частью Уголовного кодекса Украины, чего не скажешь о специальной конфискации.

Законодательной базой для последней являются положения не Особенной части, а статей 961, 962 УК Украины. Специальная конфискация может быть применена к лицу (владельцу имущества), которое не было осуждено (без вынесения приговора судом). Применение данного института напрямую зависит от источника происхождения имущества: оно должно иметь признаки имущества, полученного в результате (с помощью совершения) преступления. Также спецконфискация может быть применена в случае отчуждения имущества другим лицам, кроме добросовестных приобретателей. Табу в этом случае устанавливается только для имущества, которое должно быть возвращено законному владельцу: в такой ситуации данный вид конфискации не применяется.

Анастасия Гурская проинформировала и о том, какое имущество может в этом случае попасть в зону риска. Во-первых, это имущество, полученное в собственность в период незаконной деятельности. Во-вторых, имущество, которое было получено безвозмездно от лица, осуществлявшего незаконную деятельность. В-третьих, имущество, полученное в собственность после сообщения лицу о подозрении, то есть от подозреваемого. В-четвертых, имущество, денежные средства на приобретение которого были получены от лица, осуществлявшего незаконную деятельность.

Институт специальной конфискации в нашей стране функционирует уже порядка трех лет, но, как свидетельствует судебная практика, он широко не применяется (по сравнению с другим инструментом принудительного обращения в доход государства активов в уголовном процессе — конфискацией). По данным Анастасии Гурской, за этот период только в 35 приговорах судов (статистика по Киеву!) шла речь о применении спецконфискации. «Из них не было ни одного приговора по «коррупционным» статьям (например, 191, 368, 369 УК Украины)», — подчеркнула преподаватель LHS. Следовательно, благородная цель, с которой в уголовное законодательство Украины была введена спецконфискация, — активизировать борьбу с коррупцией и отмыванием доходов — во многом является декларативной: как показывает практика, этот инструмент пока что малоэффективен.

Не пользуется особой популярностью и другая новация уголовного законодательства Украины — институт уголовной ответственности юридических лиц. Случаи привлечения к уголовной ответственности юрлиц в нашей стране единичны. За три годы действия данного института, по словам Анастасии Гурской, в нашей стране появился только один обвинительный акт относительно юридического лица: соответствующее уголовное дело сейчас «ведет» АО «Клочков и Партнеры».