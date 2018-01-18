он же e-mail

Сегодня 18 января 2018 года, 19:30

Киев снял ограничение на въезд грузовиков

В Киеве сняли ограничение на въезд грузовиков. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, ограничение отменили несколько часов назад.

Ситуация на других участках трасс в украинских областях остается сложной.

Напомним: с 9:00 18 января в Киеве ограничили въезд грузовиков из-за ухудшения погодных условий.

В Винницкой, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях на отдельных участках дорог действует ограничение движения грузовиков. Позже ограничения ввели еще в трех областях. Из-за непогоды были обесточены 63 населенных пункта в пяти областях.

17-18 января на Украине существенно усложнились погодные условия. В большинстве областей выпал сильный мокрый снег, местами наблюдались метели.