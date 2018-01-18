Депутаты не смогли включить в повестку законопроект об Антикоррупционном суде

Верховный Совет отказался включить в повестку сессии законопроект Президента Петра Порошенко о создании Высшего антикоррупционного суда (№7440). За соответствующее решение проголосовали 183 депутата при минимально необходимых 226.
Ранее МВФ, Всемирный банк и Евросоюз раскритиковали документ, отмечая, что он не соответствует обязательствам, которые взяла на себя Украина.
Текущая седьмая сессия Верховного Совета завершится на следующей неделе. Восьмая сессия стартует 6 февраля.
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