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Депутаты не смогли включить в повестку законопроект об Антикоррупционном суде

18 января 2018 года Источник:LB.ua

Верховный Совет отказался включить в повестку сессии законопроект Президента Петра Порошенко о создании Высшего антикоррупционного суда (№7440). За соответствующее решение проголосовали 183 депутата при минимально необходимых 226.

Ранее МВФ, Всемирный банк и Евросоюз раскритиковали документ, отмечая, что он не соответствует обязательствам, которые взяла на себя Украина.

Текущая седьмая сессия Верховного Совета завершится на следующей неделе. Восьмая сессия стартует 6 февраля.

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