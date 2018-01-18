Сегодня 18 января 2018 года, 19:29

Парламент принял закон о приватизации

Верховный Совет на утреннем заседании в четверг принял во втором чтении и в целом законопроект №7066 о приватизации государственного имущества, который является одним из требований Международного валютного фонда. За него проголосовали 266 народных депутатов.

Это единый рамочный законопроект, который должен заменить семь нормативно-правовых актов, регулирующих продажу государственного имущества, и призван значительно упростить эту процедуру.

Он делит объекты государственного имущества на крупные (с активами более 250 млн гривен) и малые. Первые будут продаваться с привлечением профессиональных советников, а вторые — на электронных площадках, таких как «Prozorro. Продажи», где продаются активы обанкротившихся банков, непрофильные активы государственных предприятий.

Оценщиков в процессе приватизации больше не будет, стоимость объектов будет определять рынок.

Также закон сократит сроки подготовки к продаже с нынешних 9-12 месяцев до 4-5 месяцев и увеличит срок для подачи заявок потенциальных покупателей с 20-45 дней до 20-180 дней.

Наконец, новый проект закона предусматривает усиление защиты прав инвесторов, возможность применения международного арбитража и определение английского права договора по соглашению сторон.

Законопроект запрещает участие в приватизации покупателям из России.