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Нацсовет разработал план отключения аналогового ТВ с конечным сроком в июне 2019 года

18 января 2018 года Источник:LB.ua

Нацсовет по телевидению и радиовещанию в четверг утвердил проект плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания. Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Согласно проекту, прекращение работы действующих аналоговых радиоэлектронных средств в пилотной области запланировано на март 2018 года. Это определит межведомственная группа при Кабинете Министров, но уже известны претенденты — Волынская, Одесская, Житомирская, Киевская и Кировоградская области.

В целом по стране прекращение аналогового вещания запланировано на июнь 2018 года, а окончательное отключение сигнала запланировано на январь — июнь 2019 года.

На первых этапах продолжат вещать в аналоге «UA: Перший», местные каналы, аналоговые каналы в некоторых проблемных населенных пунктах, где цифровой оператор «Зеонбуд» должен достроить многоканальную сеть МХ-1, а также аналоговые каналы в зоне АТО. Отключение аналоговых РЭС на территории проведения АТО будет происходить согласно отдельному решению Кабинета Министров.

Напомним: Украина взяла на себя международные обязательства (согласно договору, подписанному в Женеве в 2006 году) до 17 июня 2015 года перейти с аналогового на цифровое вещание. Однако правительство несколько раз откладывало отключение.

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