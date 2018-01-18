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«Когда мы говорим о защите активов, то всегда должны не только смотреть на позицию стороны, которую представляем, но и учитывать интересы всех сторон» — Елена Перцова

18 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

Елена Перцова, руководитель судебной практики Pavlenko Legal Group, ознакомила слушателей Школы судебной практики Lеgal High School с актуальной судебной практикой признания недействительными сделок по отчуждению активов предприятий и эффективными способами их защиты в судебном порядке.

«Когда мы говорим о защите активов, то всегда должны не только смотреть на позицию стороны, которую представляем, но и учитывать интересы всех сторон. Только в этом случае мы сможем правильно выработать собственную правовую позицию», — подчеркнула Елена Перцова.

Спикер назвала «болевые точки», на которые юристам следует обращать внимание еще на стадии заключения договоров. По словам Елены Перцовой, во избежание проблем в будущем до заключения договора купли-продажи следует проверить статус приобретаемого имущества, наличие обременений, запретов, полномочия подписанта сделки (ограничения, предусмотренные уставом и/или законом, согласие сособственников), непосредственно устав контрагента, включая цель деятельности. Кроме перечисленной информации г-жа Перцова рекомендует проверить реестр судебных решений на наличие споров в отношении должностных лиц, объекта недвижимости и дополнительно в отношении передачи корпоративных прав предприятия.

Представляя краткий анализ норм материального права, докладчик обратила внимание на важность избрания правильного способа защиты. «Вы можете выиграть дело, но на 100%, даже не на 99%, я уверена, что из-за неправильного выбора способа защиты это решение отменит суд высшей инстанции», — отметила Елена Перцова.

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