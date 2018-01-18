ЮФ «Ильяшев и Партнеры» представляет интересы «Мозырьсоль» в антидемпинговом расследовании

Команда практики международной торговли ЮФ «Ильяшев и Партнеры» представляет интересы одного из крупнейших производителей выварочной соли класса экстра на постсоветском пространстве ОАО «Мозырьсоль» в антидемпинговом расследовании относительно импорта на Украину соли кухонной выварочной сорта экстра, упакованной в мешки объемом от 25 до 50 кг и контейнеры объемом до 1000 кг, происхождением из Республики Беларусь.
Решение об антидемпинговом расследовании было принято Межведомственной комиссией по международной торговле 25 октября 2017 года по результатам рассмотрения жалобы ООО «Руссоль-Украина».
Белорусское предприятие было основано в 1982 году и входит в состав Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром». Производит пищевую поваренную соль с различными минеральными добавками, выпускает таблетированную соль, пищевые добавки на основе соли. География экспорта охватывает 19 стран дальнего и ближнего зарубежья.
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