Сегодня 18 января 2018 года, 19:30

ЮФ «Ильяшев и Партнеры» представляет интересы «Мозырьсоль» в антидемпинговом расследовании

Команда практики международной торговли ЮФ «Ильяшев и Партнеры» представляет интересы одного из крупнейших производителей выварочной соли класса экстра на постсоветском пространстве ОАО «Мозырьсоль» в антидемпинговом расследовании относительно импорта на Украину соли кухонной выварочной сорта экстра, упакованной в мешки объемом от 25 до 50 кг и контейнеры объемом до 1000 кг, происхождением из Республики Беларусь.

Решение об антидемпинговом расследовании было принято Межведомственной комиссией по международной торговле 25 октября 2017 года по результатам рассмотрения жалобы ООО «Руссоль-Украина».

Белорусское предприятие было основано в 1982 году и входит в состав Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром». Производит пищевую поваренную соль с различными минеральными добавками, выпускает таблетированную соль, пищевые добавки на основе соли. География экспорта охватывает 19 стран дальнего и ближнего зарубежья.