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Сегодня 18 января 2018 года, 19:30

Министр финансов внес представление на увольнение Р.Насирова

Министр финансов Александр Данилюк подал в Кабинет Министров представление на увольнение председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Об этом он сообщил СМИ.

«Да, я подал представление в КМУ об увольнении Романа Насирова», — сказал А.Данилюк.

«Уже год как имеет место нарушение закона со стороны Насирова, и нужно поставить точку в этой истории», — добавил министр.

На вопрос о том, планирует ли министр объявлять конкурс на должность нового руководителя ГФС, Александр Данилюк ответил: «Объявление конкурса — это решение правительства».

«Я надеюсь, что вопрос об увольнении Р.Насирова правительство рассмотрит в ближайшее время, возможно, на следующем заседании», — сказал министр.

Как известно, Р.Насирова подозревают в том, что в течение 2015 - 2016 годов он, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр».