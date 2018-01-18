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Парламент принял Закон о реинтеграции Донбасса

18 января 2018 года Источник:РБК-Украина

Закон о реинтеграции Донбасса (№ 7163 «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях») принят на заседании Верховного совета Украины 18 января 2017 года. За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов.

• Применение ВСУ для сдерживания и отпора российской агрессии на Донбассе. В законе указано, что Верховный Совет дает свое согласие на решение Президента Украины об использовании Вооруженных сил и других военных формирований для сдерживания и противодействия российской агрессии. Также предоставляется согласие парламента на применение войск для обеспечения государственного суверенитета над временно оккупированными территориями. В частности, для обеспечения национальной безопасности и обороны, сдерживания российской агрессии предлагается разрешить привлечение сил и средств (личного состава, оружия, боевой техники, специальных и других материально-технических средств) ВСУ, Службы безопасности Украины и внешней разведки, Государственной пограничной службы, Госслужб транспорта, спецсвязи и по чрезвычайным ситуациям, Управления госохраны, МВД, Нацполиции и Нацгвардии.

• Относительно действий оккупационной администрации на оккупированных территориях Донбасса. Закон закрепляет положение о том, что Украина не несет ответственности за противоправные действия России, ее вооруженных сил, других военных формирований и оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Донбасса. Кроме того, в отношении России в документе употребляется термин «государство-агрессор», а оккупационная администрация определена как вооруженные силы, другие военные формирования, государственные органы России и подконтрольные ей самопровозглашенные органы. Временная оккупация части Донбасса нелегитимна и не создает для РФ никаких территориальных прав, а деятельность российских вооруженных сил и других военных формирований, оккупационной администрации незаконна, и любой выданный в связи с такой деятельностью акт является недействительным и не создает правовых последствий.

• Границы временно оккупированных территорий на Донбассе. Закон уполномочивает Министерство обороны определять по представлению Генштаба ВСУ границы временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Документом предлагается признать оккупированной территорию, прилегающее территориальное море и воздушное пространство в пределах ОРДЛО, где вооруженные силы РФ и оккупационная администрация установили и осуществляют оккупационную власть и общий контроль РФ.

• Объединенный оперативный штаб ВСУ. Согласно закону, вместо штаба антитеррористической операции (АТО) для сдерживания и отпора российской агрессии на Донбассе будет создан объединенный оперативный штаб Вооруженных сил. Предусматривается, что на штаб будет возложено непосредственное руководство силами и средствами ВСУ, других военных формирований, МВД, Нацполиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые привлекаются к мерам по обеспечению безопасности и обороны. Начальнику оперативного штаба предоставляется право с учетом ситуации и по согласованию с СБУ и Министерством по вопросам оккупированных территорий определять порядок въезда/выезда граждан, перемещения товаров на временно оккупированную территорию, а также режим вдоль линии разграничения. Также на штаб возлагается координация и контроль за деятельностью военно-гражданских администраций, а в случае их создания в условиях военного положения - военных администраций.

Напомним: ранее сообщалось, что к законопроекту о реинтеграции Донбасса подали 800 страниц поправок. Отметим, что рассмотрение проекта во втором чтении длилось три дня, в частности, из-за того, что парламент проходил процедуру голосования правок.

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