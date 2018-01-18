Сегодня 18 января 2018 года, 19:30

Сегодня нотариусы не могут принимать денежные средства в депозит при купле-продаже недвижимости – Нотариальная палата

В Нотариальной палате Украины разъяснили, как заверять сделки купли-продажи недвижимого имущества.

Как отмечается в информационном письме, действующим законодательством на нотариусов не возложена обязанность по осуществлению ими проверки соблюдения сторонами договоров купли-продажи, которые подлежат нотариальному удостоверению, ограничений расчетов наличными деньгами в пределах предельной суммы.

В то же время в Нотариальной палате обращают внимание, что, согласно статье 85 Закона Украины «О нотариате», нотариус в предусмотренных законодательством Украины случаях принимает от должника в депозит денежные суммы и ценные бумаги для передачи их кредитору. Возможность принятия денежных средств в депозит нотариуса во исполнение обязательства по гражданско-правовым договорам предусмотрена ГК Украины.

Так, согласно статье 537 ГК Украины, должник вправе исполнить свой долг путем внесения причитающихся кредитору денег или ценных бумаг в депозит нотариуса, нотариальной конторы в случае:

1) отсутствия кредитора или уполномоченного им лица на месте исполнения обязательства;

2) уклонения кредитора или уполномоченного им лица от принятия исполнения обязательства или в случае другой просрочки с их стороны;

3) отсутствия представителя недееспособного кредитора.

Указанный перечень является исчерпывающим.

«Сегодня выполнить норму Положения о проведении расчетов физических лиц через депозит нотариуса не представляется возможным до внесения соответствующих изменений в Гражданский кодекс Украины», - резюмируют в НПУ.

Поскольку в соответствии со статьей 5 Закона нотариус обязан содействовать гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям в осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять права и обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных действий для того, чтобы юридическая неосведомленность не могла быть использована им во вред, представляется целесообразным нотариусам при нотариальном удостоверении договоров купли-продажи доводить до сведения сторон сделки содержание указанных выше норм Положения.