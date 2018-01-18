Украина вошла в тройку самых крупных заемщиков ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2017 году выдал кредитов на рекордную сумму — 9,7 млрд евро. Об этом говорится в заявлении банка.
Показатель растет четыре года подряд; в 2016 году заемщикам было выдано 9,4 млрд евро. Число проектов, получивших финансирование от ЕБРР, увеличилось до максимальных в истории 412 против 378 годом ранее.
Крупнейшим получателем кредитов вновь стала Турция, несмотря на то, что показатель снизился по сравнению с 2016 годом до 1,54 млрд. евро с 1,92 млрд евро.
На второе место вышел Египет: инвестиции в страну выросли почти вдвое — до 1,41 млрд евро.
Третье место заняла Украина, получившая от ЕБРР 581 млн евро в 2017 году.
Между тем объем кредитов, выданных проектам в сфере «зеленой» энергетики, в 2017 году повысился до 4,1 млрд евро — с 2,8 млрд евро, полученніх в прошлом году. Таким образом, доля таких проектов в новых кредитах банка составила 43%, хотя ранее руководство ЕБРР рассчитывало выйти на показатель выше 40% только к 2020 году.
Также в 2017 году ЕБРР впервые начал выдавать кредиты Ливану и открыл представительства в Александрии, Танжере и Одессе.
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