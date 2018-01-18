Сегодня 18 января 2018 года, 19:29

В Фонде госимущества рассказали, как будут проводить приватизацию

Процесс приватизации двух групп государственного имущества будет проходить по разным процедурам. Об этом заявил и.о. председателя Фонда госимущества Виталий Трубаров.

«У нас есть объекты малой и большой приватизации. Все объекты малой приватизации будут продавать на электронных площадках, и там ключевым вопросом станет ценообразование. Все объекты большой приватизации будут продавать с возможным использованием советников, которых мы будем привлекать, и к вопросу ценообразования будут подключать другие условия, которые разработаны под каждое предприятие в отдельности», — заявил В.Трубаров.

Он добавил, что в проекте закона есть соответствующие ссылки, приватизацией будет заниматься правительство вместе с Фондом государственного имущества.

«Но как будет приватизировано определенное предприятие в рамках нового закона, пока сказать нельзя», — резюмировал В.Трубаров.

Фонд госимущества утвердил перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2018 году.