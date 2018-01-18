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В Фонде госимущества рассказали, как будут проводить приватизацию

18 января 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

Процесс приватизации двух групп государственного имущества будет проходить по разным процедурам. Об этом заявил и.о. председателя Фонда госимущества Виталий Трубаров.

«У нас есть объекты малой и большой приватизации. Все объекты малой приватизации будут продавать на электронных площадках, и там ключевым вопросом станет ценообразование. Все объекты большой приватизации будут продавать с возможным использованием советников, которых мы будем привлекать, и к вопросу ценообразования будут подключать другие условия, которые разработаны под каждое предприятие в отдельности», — заявил В.Трубаров.

Он добавил, что в проекте закона есть соответствующие ссылки, приватизацией будет заниматься правительство вместе с Фондом государственного имущества.

«Но как будет приватизировано определенное предприятие в рамках нового закона, пока сказать нельзя», — резюмировал В.Трубаров.

Фонд госимущества утвердил перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2018 году.

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