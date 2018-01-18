Второй день работы Школы судебной практики Lеgal High School начался с лекции, посвященной проблемам судебной защиты нематериальных активов: чести, достоинства, деловой репутации, которую прочитал партнер ЮФ ILF Алексей Харитонов.
«Фактически соотношение понятий защиты свободы слова и права на защиту чести, достоинства и деловой репутации — это два краеугольных камня одной и той же проблемы, и поиск баланса между ними позволяет понять, какие проблемы существуют, и выбрать наиболее оптимальный путь решения», — отметил г-н Харитонов.
В частности, лектор представил стратегии защиты свободы слова на международном, региональном и национальном уровнях.
Говоря о правоприменительной практике на национальном уровне, Алексей Харитонов выделил пять проблемных вопросов, а именно:
• избрание способа правовой защиты;
• установление ответчика в деле;
• опровержение оценочных суждений;
• недоказанность факта распространения информации;
• обязанность доказывания недостоверности информации, возложенная на истца.
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