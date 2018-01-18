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Соотношение понятий защиты свободы слова и права на защиту чести, достоинства и деловой репутации — это два краеугольных камня одной и той же проблемы — Алексей Харитонов

18 января 2018 года Источник:Юридическая Практика

Второй день работы Школы судебной практики Lеgal High School начался с лекции, посвященной проблемам судебной защиты нематериальных активов: чести, достоинства, деловой репутации, которую прочитал партнер ЮФ ILF Алексей Харитонов.

«Фактически соотношение понятий защиты свободы слова и права на защиту чести, достоинства и деловой репутации — это два краеугольных камня одной и той же проблемы, и поиск баланса между ними позволяет понять, какие проблемы существуют, и выбрать наиболее оптимальный путь решения», — отметил г-н Харитонов.

В частности, лектор представил стратегии защиты свободы слова на международном, региональном и национальном уровнях.

Говоря о правоприменительной практике на национальном уровне, Алексей Харитонов выделил пять проблемных вопросов, а именно:

• избрание способа правовой защиты;

• установление ответчика в деле;

• опровержение оценочных суждений;

• недоказанность факта распространения информации;

• обязанность доказывания недостоверности информации, возложенная на истца.

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