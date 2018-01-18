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ВККС допустила еще 56 кандидатов к участию в конкурсе на должность судьи в IP-суде

Вчера, 17 января, на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины решался вопрос о допуске кандидатов к участию в конкурсе на занятие вакантных должностей судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

Так, согласно информации, размещенной на сайте ВККС, к участию в конкурсе на занятие вакантных должностей судей Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности были допущены 56 кандидатов. Со списком можно ознакомиться по ссылке.