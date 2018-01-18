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Сегодня 18 января 2018 года, 19:29

В Киев ограничили въезд крупногабаритного транспорта из-за снегопада

В Киеве ограничили въезд крупногабаритного транспорта на территорию города со всех направлений из-за снегопада. О подобном решении проинформировали в столичной администрации днем 17 января. Ограничения начали действовать с полуночи 18 января и продлятся до конца снегопада.

Столичных водителей просят учесть информацию об ограничениях и выбирать альтернативные маршруты.

«Ограничение въезда в город позволит избежать блокирования движения на дорогах и препятствий в работе снегоуборочной техники», — сказано в сообщении.

Киевлян вновь просят не пользоваться собственными авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту.

«Это позволит обеспечить качественную и своевременную уборку снега, а также значительно ускорит работу коммунальных служб и предупредит возникновение заторов на дорогах города», — заверили в КГГА.

Водителей просят не оставлять свои авто на обочинах дорог, чтобі не мешать работе спецтехники.

Напомним: обильный снег в Киеве начался 17 января. Утром и вечером в среду в городе наблюдались значительные пробки. С 18 января синоптики прогнозировали ухудшение погоды по всей территории Украины, ожидаются сильные осадки в виде снега, усиление ветра и гололедица.