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Сегодня 18 января 2018 года, 19:29

Депутаты хотят ужесточить штрафы за нарушение антиалкогольного и антитабачного законодательства

Народные депутаты предлагают существенно ужесточить штрафные санкции за нарушение антиалкогольного и антитабачного законодательства. Причем касается это всех: от магазинов и кафе до обычных людей. В Верховном Совете зарегистрирован законопроект №7490, который предлагает увеличить размер штрафных санкций за различные нарушения в 2-20 раз.

К примеру, минимальный штраф за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в публичных местах, транспорте, скверах и парках может вырасти с 17 до 340 грн.

А торговля пивом и сигаретами с рук «подорожает» с 50 до 100 необлагаемых минимумов (с 850 до 1700 грн). За продажу алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним максимальный штраф увеличится с 1700 до 3400 грн.

Полный список предлагаемых повышений выглядит так:

• продажа без акцизных марок алкоголя и табака — с 850-3400 грн до 3400-6800 грн;

• продажа в запрещенных местах, лицам младше 18 лет, поштучная торговля сигаретами — с 510-1700 грн до 1700-3400 грн;

• торговля пивом с рук — с 510-1700 грн до 850-1700 грн;

• распитие спиртных напитков в публичных местах (в перечень включили бульвары и набережные) — с 17-85 грн до 510-850 грн;

• распитие спиртных напитков на производстве — с 51-85 грн до 340-510 грн;

• доведение несовершеннолетнего до состояния алкогольного опьянения — с 102-136 грн до 510-850 грн.