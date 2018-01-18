Депутаты хотят ужесточить штрафы за нарушение антиалкогольного и антитабачного законодательства

Народные депутаты предлагают существенно ужесточить штрафные санкции за нарушение антиалкогольного и антитабачного законодательства. Причем касается это всех: от магазинов и кафе до обычных людей. В Верховном Совете зарегистрирован законопроект №7490, который предлагает увеличить размер штрафных санкций за различные нарушения в 2-20 раз.
К примеру, минимальный штраф за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в публичных местах, транспорте, скверах и парках может вырасти с 17 до 340 грн.
А торговля пивом и сигаретами с рук «подорожает» с 50 до 100 необлагаемых минимумов (с 850 до 1700 грн). За продажу алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним максимальный штраф увеличится с 1700 до 3400 грн.
Полный список предлагаемых повышений выглядит так:
• продажа без акцизных марок алкоголя и табака — с 850-3400 грн до 3400-6800 грн;
• продажа в запрещенных местах, лицам младше 18 лет, поштучная торговля сигаретами — с 510-1700 грн до 1700-3400 грн;
• торговля пивом с рук — с 510-1700 грн до 850-1700 грн;
• распитие спиртных напитков в публичных местах (в перечень включили бульвары и набережные) — с 17-85 грн до 510-850 грн;
• распитие спиртных напитков на производстве — с 51-85 грн до 340-510 грн;
• доведение несовершеннолетнего до состояния алкогольного опьянения — с 102-136 грн до 510-850 грн.
Сохранить:
Контакты:
Какой онлайн-мессенджер вы используете в работе?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
«Людина року: енергія оновлення» Визначені лауреати 22-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2017»
Бажаєте дізнатися більше про досягнення АПУ? Річний звіт до вашої уваги!
ВИЗНАЧЕНІ ЛАУРЕАТИ ХХІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2017»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: