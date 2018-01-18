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В парламенте Британии приняли закон о Brexit

18 января 2018 года Источник:День

Нижняя палата британского парламента — Палата общин — вечером в среду, 17 января, приняла закон о выходе страны из Европейского Союза. Он был поддержан 324 голосами, 295 депутатов высказались против. Теперь законопроект должна рассмотреть Палата лордов.

Цель закона — прекращение действия законодательства ЕС в стране, в частности, в таких сферах, как защита прав потребителей и права наемных работников. Также этим законом многие европейские нормы переносятся в британское законодательство, чтобы избежать хаоса, сообщает агентство Reuters. Напомним: выход Великобритании из состава ЕС, согласно планам правительства страны, должен состояться в конце марта 2019 года.

Между тем корпорация Facebook Inc. пообещала провести детальное расследование возможного влияния России на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщили в комитете по цифровым технологиям, культуры, СМИ и спорта Палаты общин британского парламента.

Законодатели были недовольны предварительным расследованием, которое выявило лишь случаи использования платной рекламы стоимостью не более 97 центов за объявление накануне голосования по Brexit. Они имели отношение к работе российского «Агентства интернет-исследований», которое называют «фабрикой тролей».

Напомним: 15 декабря 2017 года лидеры 27 стран Евросоюза признали достаточный прогресс в переговорах с Великобританией по Brexit, а во время саммита в Брюсселе согласовали нюансы по второй фазе переговоров.

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