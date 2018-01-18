Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 января 2018 года, 19:30

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В Европарламенте призвали ввести санкции против РФ из-за вмешательства хакеров в выборы

18 января 2018 года Источник:LB.ua

В Европейском парламенте призывают ввести санкции против РФ из-за вмешательства российских хакеров. Об этом шла речь во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге (Франция), посвященных влиянию российской пропаганды на страны Евросоюза.

Глава Комитета Европейского парламента по иностранным делам, немецкий депутат Дэвид Макаллистер подчеркнул, что российская кампания по дезинформации направлена на подрыв основ объективной журналистики и приводит к распространению предвзятой информации.

Он отметил, что необходимо усилить устойчивость ЕС и назвал четыре шага, которые необходимо реализовать.

«В первую очередь — беспристрастно расследовать российское вмешательство в избирательные кампании. Во-вторых, ввести целенаправленные санкции в связи с хакерством и публикацией сфальсифицированных конфиденциальных данных», — заявил Д.Макаллистер.

Также он призвал сделать оперативную рабочую группу по стратегической коммуникаций (East StratCom Task Force) постоянной структурой ЕС, обеспечив ее надлежащим финансированием и персоналом.

Кроме того, Д.Макаллистер выступил за разработку эффективной стратегии по развитию коммуникаций и продвижение европейской политики и ценностей.

Напомним: в декабре Евросоюз продлил санкции против России до августа 2018 года.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 3 (1047) от 16/01/18 Свежий номер

Корпоративное право

№ 3 (1047)
Государство и юристы

Шесть и достоинство

Отрасли практики

Процессуальные лишения

Судебная практика

В негативном совете

Тема номера:

Игра с интересом

Архив голосованийVox Populi

Какой онлайн-мессенджер вы используете в работе?

Telegram

Viber

WhatsApp

Skype

Facebook Messenger

Другой

Несколько разных одновременно

Не использую никакой

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Antika
Пресс-релизы

«Людина року: енергія оновлення» Визначені лауреати 22-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2017»

Бажаєте дізнатися більше про досягнення АПУ? Річний звіт до вашої уваги!

ВИЗНАЧЕНІ ЛАУРЕАТИ ХХІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2017»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом