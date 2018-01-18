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Сегодня 18 января 2018 года, 19:30

В Европарламенте призвали ввести санкции против РФ из-за вмешательства хакеров в выборы

В Европейском парламенте призывают ввести санкции против РФ из-за вмешательства российских хакеров. Об этом шла речь во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге (Франция), посвященных влиянию российской пропаганды на страны Евросоюза.

Глава Комитета Европейского парламента по иностранным делам, немецкий депутат Дэвид Макаллистер подчеркнул, что российская кампания по дезинформации направлена на подрыв основ объективной журналистики и приводит к распространению предвзятой информации.

Он отметил, что необходимо усилить устойчивость ЕС и назвал четыре шага, которые необходимо реализовать.

«В первую очередь — беспристрастно расследовать российское вмешательство в избирательные кампании. Во-вторых, ввести целенаправленные санкции в связи с хакерством и публикацией сфальсифицированных конфиденциальных данных», — заявил Д.Макаллистер.

Также он призвал сделать оперативную рабочую группу по стратегической коммуникаций (East StratCom Task Force) постоянной структурой ЕС, обеспечив ее надлежащим финансированием и персоналом.

Кроме того, Д.Макаллистер выступил за разработку эффективной стратегии по развитию коммуникаций и продвижение европейской политики и ценностей.

Напомним: в декабре Евросоюз продлил санкции против России до августа 2018 года.