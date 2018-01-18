Сегодня 18 января 2018 года, 19:29

«Укрзализныця» самостоятельно будет регулировать цену перевозок в грузовых вагонах

Правление ПАО «Укрзализныця» утвердило процедуру определения платы за использование собственных вагонов. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

До сих пор цена на услуги перевозки парком вагонов «Укрзализныци» устанавливались государством.

«Как следствие, она была значительно ниже той, которую платят реальные грузоотправители. Общество недополучало доходы. Разница между фиксированной и рыночной стоимостью вагонов попадала к компаниям-посредникам или провоцировала коррупционные схемы внутри «Укрзализныци», — отмечают в пресс-службе.

По оценкам экспертов, объем этого специфического рынка может составлять до 5 млрд гривен в год.

«Принятые сегодня решения в первую очередь позволят увеличить поступления средств на развитие компании. Мы рассчитываем также, что такой шаг сделает невозможным коррупционные схемы в этом сегменте, в том числе со стороны наших сотрудников», — прокомментировал и.о. руководителя ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«Мы ожидаем ликвидации искусственного дефицита вагонов и снижения стоимости перевозки для конечного потребителя за счет выравнивания соотношения спроса и предложения вагонов на рынке», — отметил г-н Кравцов.

Кроме того, по его словам, теперь на Украине сформированы инвестиционно привлекательные условия для рынка вагонов.

Отмечается, что дерегуляция вагонной составляющей будет происходить в два этапа. На первом будет применяться формульный расчет ежедневной оплаты за оказание услуги перевозки в вагонах ПАО «Укрзализныця».

«Для установления объективных цен «Укрзализныця» проанализировала методологию расчета ставки платы за использование вагонов в других странах и влияние изменения ставки платы за использование собственных вагонов компании на рынок и экономику государства в целом и для конечного потребителя. С учетом этого ставки платы за использование собственных вагонов «Укрзализныци» будут ниже, чем рыночные», — отмечают в пресс-службе.

Например, плата за пользование полувагоном «Укрзализныци» составит 542 гривен в сутки (без НДС), зерновозом - 655 гривен в сутки (без НДС), крытым вагоном - 570 гривен в сутки (без НДС). Актуализация цен будет происходить не реже, чем раз в три месяца.

На втором этапе внедряется система ежедневных электронных торгов в сотрудничестве с компанией «Prozorro. Продажи». На торги будет выставляться часть пустого парка. По их результатам будет определяться цена для всего парка вагонов по видам на определенную дату.

Соответствующие шаги ПАО «Укрзализныця» осуществило во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины от 1 февраля 2017 года № 64 и приказа Министерства инфраструктуры Украины от 7 декабря 2017 № 425 «О внесении изменений в Сборник тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги».

В полном объеме изменения вступят в силу с 19 февраля 2018 года.

Напомним: по словам г-на Кравцова, «Укрзализныця» потеряла 6 млрд гривен из-за несвоевременного повышения тарифа на грузовые перевозки.