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В 2017 году украинцы стали брать больше кредитов — НБУ

18 января 2018 года Источник:День

В 2017 году украинцы увеличили гривневые вклады на 19,4%, а украинские банки существенно активизировали кредитование. Такие тенденции отражают предварительные данные денежно-кредитной статистики за декабрь 2017 года. Об этом сообщают в Национальном банке Украины .

Так, украинцы увеличили гривневые вклады в платежеспособных банках на 19,4%. В свою очередь, бизнес нарастил гривневые вклады в платежеспособных банках на 11,6%.

Вместе с тем общий портфель депозитов в банковской системе Украины увеличился на 13% (102,8 млрд грн) — до 896,3 млрд грн.

Также в 2017 году банки стали активнее кредитовать в национальной валюте. За год портфель гривневых кредитов банков увеличился на 13,1% (65,8 млрд грн) — до 569,4 млрд грн.

В НБУ отмечают, что наиболее активно банки наращивали кредитование населения.

Так, объем гривневых кредитов домохозяйств в сравнении с 2016 годом вырос на 38,3%, прежде всего за счет потребительского кредитования.

Кроме того, объем гривневых кредитов бизнеса в 2017 году увеличился на 8,7% из-за постепенного улучшения платежеспособности заемщиков.

Отмечается, что оживлению кредитования способствовало некоторое снижение стоимости кредитов.

«На фоне удешевления фондирования за год процентные ставки по новым кредитам в гривне для домохозяйств снизились до 30,4%, для бизнеса — до 15,8% годовых», - добавляют в НБУ.

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