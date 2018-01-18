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Парламенту предложили разрешить людям в инвалидных колясках двигаться по правому краю проезжей части

18 января 2018 года Источник:Finance.Ua

На рассмотрение Верховного Совета направлен правительственный законопроект №7486 «О внесении изменений в Закон Украины «О дорожном движении» относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных».

Как говорится в пояснительной записке, люди на инвалидных колясках приравниваются к участникам движения и им разрешается передвигаться по правому краю проезжей части. Также инвалиды на колясках, согласно данному законопроекту, могут передвигаться по тротуарам или велосипедным дорожкам со скоростью пешеходов.

Так, субъект законодательной инициативы ссылается на Европейское соглашение (Женева, 1971 год), дополняющее Конвенцию о дорожном движении, открытую для подписания в Вене 8 ноября 1968 года, предусматривающее, что к пешеходам приравниваются лица, которые перемещаются в инвалидных колясках, приводимых в движение ими самими или движущихся со скоростью пешехода, в то же время такие лица с инвалидностью имеют право в любом случае двигаться по проезжей части дороги.

Инвалиды на колясках обязаны придерживаться правил, предусмотренных и для пешеходов, и для велосипедистов. Коляски в обязательном порядке должны быть оснащены светоотражателями и внешними световыми устройствами, которые необходимо включать в темное время суток.

Законопроект запрещает перевозить людям на инвалидных колясках пассажиров и любые грузы, которые могут создавать помехи движению. Инвалидные коляски должны находиться в хорошем техническом состоянии.

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