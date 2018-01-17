Сегодня 17 января 2018 года, 19:23

Парламентский антикоррупционный комитет вновь не объявил конкурс на должность аудитора НАБУ

Комитет Верховного Совета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции снова не смог объявить новый конкурс на должность члена комиссии внешнего контроля по проведению аудита эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро из-за отсутствия кворума.

После того, как внефракционный депутат Борислав Береза покинул заседание, осталось 12 из 13 необходимых членов Комитета. Депутат требовал закрыть заседание, а не продолжать его, однако при голосовании его инициатива не нашла поддержки.

На повестке дня также стоял вопрос об объявлении конкурса на должность члена комиссии по внешней оценке деятельности Национального агентства по розыску и возврату коррупционных активов. Комитет намерен продолжить заседание в 14:15 в четверг, 18 января.

Напомним: Верховный Совет с начала прошлого года не может назначить аудитора НАБУ. Выводы комиссии, в которую войдут еще два человека, могут стать основанием для увольнения директора Бюро.