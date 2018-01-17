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На территории Украины появится Морская администрация

17 января 2018 года Источник:epravda.com.ua

Кабинет Министров Украины принял решение о создании центрального органа власти, отвечающего за развитие в стране торгового мореплавания. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в соцсети.

Морскую администрацию будет курировать глава Мининфраструктуры.

«Издано постановление Кабинета Министра о создании Морской администрации с 1 августа 2018 года», — написал он.

В.Омелян добавил, что новый орган будет координировать работу 13 морских портов, отвечать за безопасность судоходства и представлять Украину на международном уровне.

«Морская администрация функционирует в абсолютном большинстве морских государств мира. Важно, что отныне Украина в клубе морских государств на соответствующем официальном уровне», — отметил В.Омелян.

Напомним: сегодня на Украине за формирование и реализацию госполитики в области морского и речного транспорта отвечает МИУ, а основную часть функций по обеспечению безопасности торгового мореплавания выполняет подведомственная МИУ «Укртрансбезпека».

Морская администрация должна стать главным органом государства, который будет следить за выполнением Украиной конвенций Международной морской организации и обеспечивать условия для развития торгового мореплавания.

Она в том числе будет ответственна за проведение поисково-спасательных операций, сертификацию квалификации моряков, ведение регистра судоходства, вопросы гидрографии и защиты морской среды.

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