Сегодня 17 января 2018 года, 19:23

Суд оштрафовал А.Сытника на 1700 грн за невыполнение требований НАПК

Соломенский районный суд г.Киева признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника виновным в совершении административного правонарушения, связанного с невыполнением требований Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, и наложил на него штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 грн). Как сообщили в Соломенском райсуде, такое постановление суд принял 17 января.

13 ноября 2017 года НАПК направило в Соломенский райсуд г.Киева протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 188-46 КУоАП, составленный в отношении директора НАБУ А.Сытника.

По информации Нацагентства, директор НАБУ предоставил с нарушением установленного законом срока запрашиваемые НАПК копии документов и информацию, а также предоставил их не в полном объеме. Запросы были направлены относительно возможных нарушений работниками НАБУ законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а именно — о предоставлении А.Сытником доверенности на представление его интересов работникам юридического департамента Нацбюро.

Как сообщалось, 13 ноября А.Сытник прибыл в НАПК для вручения ему протокола о совершении им административного правонарушения в связи с тем, что он не предоставил некие документы по требованию НАПК. Директор Бюро рассказал журналистам, что речь идет о том, что он якобы использовал юридические возможности НАБУ в своих личных интересах.