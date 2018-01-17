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Кабинет Министров повысил размер ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам

17 января 2018 года Источник:Пресс-служба Кабинета Министров Украины

17 января Кабинет Министров Украины принял постановление «О внесении изменений в пункт 3 Порядка предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг». Как отмечают в пресс-службе КМУ, указанным постановлением повышается размер ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, детям, лицам, получающим пенсии, и ее предельный размер, выплачиваемый на семью.

Представляя проект постановления, министр социальной политики Андрей Рева отметил, что документ разработан во исполнение отдельного поручения премьер-министра Украины относительно необходимости усиления социальной защиты внутренне перемещенных лиц.

«Указанным постановлением повышается размер пособия лицам, получающим пенсии, и семьям, в составе которых есть дети (на каждого ребенка, до 1000 гривен в месяц. Также для всех без исключения семей вынужденных переселенцев увеличивается предельный размер общей суммы денежной помощи до 3000 гривен в месяц, и до 5000 гривен для многодетных семей», — заявил Андрей Рева.

Вместе с тем, по словам министра, сейчас готовится проект изменений к Положению о порядке назначения субсидий, которым упрощается доступ внутренне перемещенных лиц к их получению. Таким образом, субсидии будут назначаться на основании декларирования ими полного состава семьи, то есть без необходимости регистрации и без договора аренды жилого помещения.

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