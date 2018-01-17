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Стартует процесс преобразования Госинспекции учебных заведений в Госслужбу качества образования

17 января 2018 года Источник:Цензор.НЕТ

Стартует процесс преобразования Государственной инспекции учебных заведений в совершенно новый орган, который будет отвечать за соблюдение качества образования и образовательных стандартов, — Государственную службу качества образования. Соответствующее решение — о создании комиссии по реорганизации ГИУЗ — сегодня, 17 января 2018 года, приняло правительство Украины.

«Чтобы зарегистрировать и запустить Государственную службу качества образования, нам сначала нужно ликвидировать ГИУЗ. Этим и будет заниматься созданная комиссия, которая полностью завершит работу инспекции по всем направлениям. В частности, она будет заниматься переводом работников, закрытием всех счетов, передачей материальных ценностей и т.д.», — рассказал председатель Государственной службы качества образования Руслан Гурак, который также назначен главой комиссии по реорганизации.

Напоминаем, что правительство создало Государственную службу качества образования 6 декабря 2017 года. Новая структура образуется на базе Государственной инспекции учебных заведений, но будет иметь более широкие полномочия, а также будет представлена на региональном уровне через специальные отделения.

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