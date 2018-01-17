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Украине прогнозируют третье место в мире по росту зарплат

17 января 2018 года Источник:Finance.Ua

Украина заняла третье место в топ-десятке стран, в которых в 2018 году будет наблюдаться наибольший рост зарплат. Соответствующий рейтинг составили эксперты консалтинговой компании Korn Ferry.

На первом месте рейтинга обосновалась Индия с прогнозом по росту зарплат в 4,7% по сравнению с 4,8% в прошлом году.

Второе место в списке занял Вьетнам с прогнозом в 4,6%, где в прошлом году рост реальных зарплат составил 7,2%.

Третье место заняла Украина: в 2018 году аналитики прогнозируют рост зарплат на уровне 4,4% по сравнению с падением на 1,9% в 2017 году. Эксперты отмечают, что основу украинской экономики составляют многоотраслевая промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг.

«С 2014 года в стране падает промышленное производство — больше всего пострадали отрасли, основной потенциал которых сосредоточен на востоке страны: производство кокса и продуктов нефтепереработки, химической продукции, металлургической продукции, продукции машиностроения», — считают в Korn Ferry.

Замыкают пятерку лидеров Китай и Индонезия, где рост ожидается на уровне 4,2% и 3,4% по сравнению с 4% и 4,9% в прошлом году соответственно.

Далее идут Бразилия с прогнозом по росту зарплат в 3,3% (0,4% в 2017 году), Россия — с 3% (–0,1%), Казахстан — с 2,8% (–5,6%) и Болгария — с 1,8% (4,7%).

Замыкает десятку Италия, где в 2018 году аналитики ожидают 1,8% роста реальных зарплат по сравнению с 2,6% в 2017 году.

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