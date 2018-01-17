Сегодня 17 января 2018 года, 19:23

НААУ: в ходе конкурса по отбору адвокатов, привлекаемых к оказанию БПП, следует предусмотреть обязательную проверку данных в ЕРАУ

16 января состоялось внеплановое заседание Комитета по вопросам бесплатной правовой помощи, на котором обсуждались вопросы недопуска к адвокатской деятельности и предоставлению бесплатной правовой помощи лиц, сведения о которых не внесены в ЕРАУ, и лиц, получивших свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью от неуполномоченного органа.

Такая ситуация в адвокатском сообществе возникла еще в 2016 году. Впрочем, широкую огласку получила после конкурсного отбора адвокатов, желающих оказывать бесплатную правовую помощь.

Представители общественных организаций по оказанию правовой помощи считают нарушением то, что таким лицам выдают удостоверения о праве на занятие адвокатской деятельностью, и убеждены, что на эти случаи должны реагировать правоохранительные органы и о таких прецедентах должна быть уведомлена НААУ.

На заседании Комитета 12 января было принято решение обратиться в Совет адвокатов Украины для дальнейшего реагирования на ситуацию.

«САУ неоднократно информировал все государственные органы, в том числе правоохранительные и судебные, о деятельности неуполномоченного органа в Киеве, который взял на себя функции органа адвокатского самоуправления. В связи с тем, что при проведении конкурса вновь возникла эта проблема, на основании Меморандума о сотрудничестве между Министерством юстиции и НААУ Комитет по вопросам БПП должен проинформировать Министерство юстиции и, в частности, Координационный центр о деятельности этого неуполномоченного органа, а также предложить внести изменения в Положение о конкурсе, предусматривающие обязанность проверки данных об адвокатах в ЕРАУ. Если же в конкурсной комиссии возникли сомнения относительно некоторых лиц, следует обратиться в НААУ для проверки документов кандидатов и только после этого принимать соответствующее решение о привлечении таких адвокатов к оказанию БПП», — отметил руководитель Секретариата НААУ Вадим Красник.

Кроме того, представители Совета адвокатов г.Киева неоднократно писали заявления о совершенных преступлениях в связи с выдачей нелегитимных документов. Председатель Комитета по вопросам БПП Сергей Вилков отметил, что в дальнейшем планируется разработать механизм разрешения ситуации.