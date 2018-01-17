Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 17 января 2018 года, 19:24

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

МВФ, ВБ и ЕБРР требуют наказать владельцев банков-банкротов

17 января 2018 года Источник:epravda.com.ua

Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития совместно призвали НБУ и Минфин продолжать усилия по минимизации стоимости банковского кризиса для украинских налогоплательщиков.

«Наши институции решительно поддерживают усилия украинской власти, направленные на минимизацию расходов для плательщиков налогов в связи с банкротствами банков, в соответствии с действующим законодательством Украины, которые также являются ключевым обязательством власти в соответствии с нашими программами поддержки», – говорится в письме кредиторов.

Его подписали глава миссии МВФ на Украине Рон ван Руден, директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

Цена, которую заплатили украинцы за финансовую стабилизацию, чрезвычайно высока.

«Для плательщиков налогов стоимость банкротств банков с 2014 года составила свыше 215 млрд гривен, из которых 155 млрд гривен потрачено на национализацию «Приватбанка» (или около 7,5% от ВВП 2017 года)», – подчеркивается в письме.

Чтобы вернуть эти средства, министру финансов Александру Данилюку и и.о. главы НБУ Якову Смолию рекомендуют придерживаться ряда принципов.

«Преобразование обязательств связанных сторон банка в его капитал (bail-in), возвращение неработающих кредитов с помощью юридической процедуры «коллекшн», обращение взыскания на объекты обеспечения, а также привлечение к ответственности бывших собственников обанкротившихся банков за убытки», – перечисляют международные кредиторы.

Таким образом, это письмо стоит воспринимать как поддержку усилий НБУ и Минфина по взысканию с экс-владельцев «Приватбанка» затрат, понесенных на национализацию банка, — уже потрачено 155,4 млрд гривен, а также по поддержке проведенной операции bail-in на 29,4 млрд гривен, которую в украинских и международных судах оспаривают связанные лица и кредиторы «Приватбанка».

Международные институции также «призвали все ветви исполнительной власти и правоохранительные органы тщательно координировать свои усилия по максимально возможному снижению стоимости банкротства банков».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 3 (1047) от 16/01/18 Свежий номер

Корпоративное право

№ 3 (1047)
Государство и юристы

Шесть и достоинство

Отрасли практики

Процессуальные лишения

Судебная практика

В негативном совете

Тема номера:

Игра с интересом

Архив голосованийVox Populi

Какой онлайн-мессенджер вы используете в работе?

Telegram

Viber

WhatsApp

Skype

Facebook Messenger

Другой

Несколько разных одновременно

Не использую никакой

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • integrites
Пресс-релизы

«Людина року: енергія оновлення» Визначені лауреати 22-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2017»

Бажаєте дізнатися більше про досягнення АПУ? Річний звіт до вашої уваги!

ВИЗНАЧЕНІ ЛАУРЕАТИ ХХІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2017»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

fb youtube fb fb

Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом