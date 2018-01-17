Сегодня 17 января 2018 года, 19:24

СМИ: неизвестные избили палками семью адвоката

Неизвестные в балаклавах в начале недели проникли в жилище адвоката в столице и избили палками его семью, после чего скрылись. Об этом сообщают СМИ с ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно сведениям СМИ, нападавших было несколько. Вечером в понедельник они ворвались к адвокату домой, стали бить его палкой почти до потери сознания. Его жене и дочери также нанесли удары палкой. После этого неизвестные скрылись, ничего не украв.

Трех пострадавших госпитализировали с травмами головы. Начато расследование по ст. 187 УК Украины — разбой.