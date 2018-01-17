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Бельгийская еврейская община подала второй иск против запрета на шхиту

17 января 2018 года Источник:УНИАН

Бельгийская еврейская община 16 января подала иск, оспаривающий закон, принятый в прошлом году региональным парламентом Фландрии и запрещающий забой неоглушенных животных, что ставит под запрет еврейскую и исламскую религиозные практики забоя животных. Закон вступит в силу в 2019 году.

Иск, поданный Бельгийской федерацией еврейских организаций, бельгийский отделением Европейского еврейского конгресса и Всемирным еврейским конгрессом, повторяет иск, поданный в ноябре против аналогичного закона, принятого парламентом Валлонского региона.

В иске утверждается, что закон нарушает законодательство ЕС, в том числе Хартию основных прав Европейского Союза, Европейскую конвенцию о правах человека и собственную конституцию Бельгии, которые гарантируют свободу религии.

Европейский суд по правам человека ранее описывал кошерный забой как «существенный аспект практики еврейской религии», отметил юридический аналитический центр «Проект правовых действий», поддержавший иск. В пресс-релизе, опубликованном 16 января «Проектом правовых действий», говорится, что еврейские общины испытывают мучительные чувства при воспоминании об атаках на свои религиозные свободы.

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