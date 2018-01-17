Сегодня 17 января 2018 года, 19:23

В Европейском парламенте подтвердили, что Украина продолжает соблюдать критерии визовой либерализации

Комитет Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE) обсудил первый доклад Еврокомиссии в рамках предохранительного механизма по безвизовому режиму для третьих стран. Об этом на своей странице в соцсети сообщил посол Украины в ЕС Николай Точицкий.

«Основной вывод — все страны, в т.ч. и Украина, продолжают придерживаться критериев визовой либерализации, а также остаются преданными дальнейшей имплементации всех взятых на себя обязательств», — написал он.

По его словам, на заседании отметили положительные результаты имплементации соглашений о реадмиссии со всеми безвизовыми странами, в отношении которых Европейская комиссия осуществляет мониторинг в рамках предохранительного механизма.

«Конечно, есть ряд рекомендаций, которые мы будем учитывать в ходе дальнейших реформ», — написал Н.Точицкий.

В частности, в Европардаменте отметили необходимость расширения информационной кампании по соблюдению правил действия безвизового режима.