КМУ еще не уволил отстраненного от должности председателя ГФС Р.Насирова

Роман Насиров продолжает формально быть председателем Государственной фискальной службы. Об этом стало известно на заседании Кабинета Министров Украины в среду, 17 января.
«Было решение, что должно быть формальное представление, я сегодня его сделаю. С подтверждением двойного гражданства, что является нарушением закона о государственной службе», — отметил министр финансов Александр Данилюк.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что внесет представление на заседание, как только оно появится.
Напомним: Р.Насирова отстранили от должности 6 марта 2017 года.
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