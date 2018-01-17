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КМУ еще не уволил отстраненного от должности председателя ГФС Р.Насирова

17 января 2018 года Источник:epravda.com.ua

Роман Насиров продолжает формально быть председателем Государственной фискальной службы. Об этом стало известно на заседании Кабинета Министров Украины в среду, 17 января.

«Было решение, что должно быть формальное представление, я сегодня его сделаю. С подтверждением двойного гражданства, что является нарушением закона о государственной службе», — отметил министр финансов Александр Данилюк.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, что внесет представление на заседание, как только оно появится.

Напомним: Р.Насирова отстранили от должности 6 марта 2017 года.

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