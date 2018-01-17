Сегодня 17 января 2018 года, 19:24

В МЭРТ рассказали о действительности документов и работе реестра после прекращения функционирования госсистемы регистрации

В связи с утратой силы Декрета КМУ «О стандартизации и сертификации» (№ 46-93 от 10.05.93) с 1 января 2018 года государственная система сертификации прекратила свое функционирование. Это вызвало ряд вопросов о действительности документов, выданных органами по сертификации после 01.01.2018, использовании бланков документов государственной системы сертификации, применении знака соответствия, функционировании Реестра государственной системы сертификации и т.п.

Поскольку действующее законодательство не дает ответа на эти вопросы, Минэкономразвития комментирует сложившуюся ситуацию. Так, министерство отмечает, что органы по сертификации с 1 января 2018 года могут использовать бланки документов государственной системы сертификации (кроме бланков копий документов).

Что касается документов по сертификации, срок действия которых истекает после 01.01.2018, то сегодня законодательными и другими нормативно-правовыми актами не установлен переходный период срока действия таких документов. В то же время Минэкономразвития сообщило, что в Верховном Совете зарегистрирован законопроект №6235 от 24.03.2017, которым предусматривается, что сертификаты соответствия продукции и услуг, сертификаты на систему управления и персонал и свидетельства о признании соответствия, выданные в государственной системе сертификации, действуют до окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2019 года, если иное не предусмотрено техническими регламентами, действие которых распространяется на соответствующую продукцию.

До урегулирования вопроса относительно переходного периода на законодательном уровне документы, выданные в государственной системе сертификации до 01.01.2018, остаются в силе до окончания определенного в них срока действия при условии проведения органами по сертификации технического надзора. При этом госорган отмечает, что действие документов государственной системы сертификации может быть аннулировано органом по сертификации по желанию заявителя.

Также Минэкономразвития сообщило, что знак соответствия государственной системы сертификации может использоваться только в отношении продукции, на которую действуют документы, выданные до 01.01.2018, форма которого, а также правила и условия его нанесения определены в соответствующих лицензионных соглашениях, заключенных между органами по сертификации и заявителями.

Что касается Реестра государственной системы сертификации, то с 01.01.2018 в нем не регистрируются документы государственной системы сертификации и в него не включается информация о принятых органами сертификации решениях о выдаче, отказе в выдаче, аннулировании, приостановлении или возобновлении действия документов государственной системы сертификации. Таким образом, в Реестре содержатся сведения, внесенные лишь до 29.12.2017 включительно.