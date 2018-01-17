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НБУ признал распад еще одной банковской группы

17 января 2018 года Источник:Finance.Ua

Национальный банк Украины (НБУ) признал недействительной банковскую группу Промышленно-финансового банка (ПФБ). Об этом сообщили в НБУ.

Отмечается, что в группу входил сам банк и Страховая компания «Оникс».

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 Национальный банк признал недействительной банковскую группу «Сбербанка».

Напомним: в августе 2017 года «Промфинбанк» сообщил, что намерен прекратить банковскую деятельность. Затем банк заявил о запланированной реорганизации с ПАО в ЧАО.

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