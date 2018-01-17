Сегодня 17 января 2018 года, 19:24

В КНУ опровергли информацию о роспуске студентов на двухмесячные каникулы

Сегодня в СМИ была распространена информация о роспуске студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко на двухмесячные каникулы. В связи с этим пресс-центр вуза выступил с заявлением.

Согласно заявлению, обнародованному на сайте КНУ им. Тараса Шевченко, вуз работает согласно графику учебного процесса на 2017/2018 год. Студенческий парламент университета как орган студенческого самоуправления обратился в ректорат с просьбой при формировании графика учебного процесса на 2017/2018 учебный год учесть возможность празднования студентами новогодних и рождественских праздников и уменьшение пребывания в учебных корпусах в холодный зимний период.

«Согласно части 4 ст. 10 Закона Украины «О высшем образовании», Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко сформировал график учебного процесса на 2017/2018 учебный год с учетом предложений студенческого самоуправления», — отмечают в сообщении.

Этот график предусматривает:

• продолжительность первого семестра — с 01.09.2017 по 31.12.2017,

• зимние каникулы — с 01.01.2018 по 23.01.2018,

• второй семестр продлится с 24.01.2018 по 30.06.2018,

• на период с 24.01 по 28.02.2018 факультеты и институты планируют проведение учебных и производственных практик за пределами университета, написание курсовых и дипломных работ, а также выполнение задач самостоятельной работы,

• во втором семестре предусмотрено аудиторное обучение с 01.03.2018 по 08.06.2018,

• проведение летней сессии — с 09.06.2018 по 24.06.2018.

Информация о денежных средствах по всем статьям расходов в смете университета размещена в разделе «Официальная информация» и в отчете ректора на официальном сайте университета.

Университет работает в соответствии с определенным графиком: проходят занятия в УНЦ «Институт биологии и медицины» и на подготовительном отделении (в том числе для студентов-иностранцев), Военном институте, Колледже геолого-разведочных технологий и Оптико-механическом колледже, в Украинском физико-математическом лицее. Оплата за услуги ЖКХ за январь осуществлена в установленном порядке, за февраль частично осуществлена предоплата.