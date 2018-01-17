Сегодня 17 января 2018 года, 19:24

Суд по делу Януковича о госизмене начал допрос свидетеля экс-министра иностранных дел А.Дещицы

В Оболонском районном суде г.Киева начался допрос бывшего министра иностранных дел Украины, нынешнего посла Украины в Польше Андрея Дещицы в уголовном производстве по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Андрей Дещица является свидетелем стороны обвинения.

В начале допроса он рассказал, что несколько раз виделся с В.Януковичем на протяжении 2010 — 2012 годов, когда был послом в Финляндии и Исландии. Конфликтные ситуации, по его словам, у него с обвиняемым не возникали.

Отметим, что предыдущее заседание (10 января), не состоялось из-за того, что адвокаты В.Януковича находились в командировке.

Напомним: 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде г.Киева объявил в видеорежиме сообщение о подозрении экс-президента Украины Януковича в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины, и ведении агрессивной войны, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27, ч.3 ст.110, ч.5 ст.27, ч.2 ст.437 УК Украины.