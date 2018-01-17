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ЕС принял стратегический план по переработке пластика

17 января 2018 года Источник:День

ЕС принял первую общую стратегию по переработке пластика. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

«Это защитит окружающую среду от загрязнения пластмассой, одновременно способствуя росту и инновациям, превратив вызов в положительную программу для будущего Европы», - сказано в сообщении.

Согласно стратегии, все пластиковая упаковка на рынке ЕС до 2030 года должна стать перерабатываемой, потребление одноразовых пластмасс будет сокращено, а преднамеренное использование микропластика — ограничено.

Еврокомиссия также пообещала 100 млн евро на новые технологии, инновации и ограничения по микропластику.

Ожидается, что законодательные предложения по этому вопросу будут представлены Европарламенту и государствам-членам в мае.

План базируется на экономическом стимулировании переработки пластиковых отходов и сокращении потребления одноразовой упаковки.

«Если просто сказать «Давайте запретим пластик», это ничего не даст», — заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Как отмечается, ежегодно европейцы генерируют 25 млн тонн пластиковых отходов, однако лишь менее 30% из них отправляется на переработку. Согласно стратегии, к 2030 году этот показатель должен вырасти до 55%.

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