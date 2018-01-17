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Украинские банки за год закрыли более 800 отделений

17 января 2018 года Источник:День

В начале января 2018 года на Украине насчитывалось 9,4 тыс. банковских отделений. Таким образом, за год в стране закрылось 827 отделений. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, более половины закрытых отделений в 2017 году приходится на государственный «Ощадбанк», сеть которого сократилась до 3,2 тыс. представительства – на 443. «УкрСиббанк» за год закрыл 53 отделения, «Правекс-Банк» – 45.

Еще 88 отделений закрылись в связи с признанием в прошлом году неплатежеспособным «Диамантбанка», 69 – «Платинум Банка», 47 – банка «Народный капитал», 35 – в связи с исключением из реестра «Кредит Оптима Банка».

При этом сеть национализированного «Приватбанка» за год выросла на 3 отделения – до 2243.

Значительно увеличилась сеть отделений «Альфа Банка» – за год их количество выросло со 103 до 187, а также «Индустриалбанка» – с 33 до 104, часть из которых последний получил после слияния с «Экспресс-банком», у которого было 88 отделений.

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