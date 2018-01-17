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В правительстве готовят повышение цены на газ на 8% с апреля 2018 года

17 января 2018 года Источник:LB.ua

Министерство энергетики и угольной промышленности предложило Кабинету Министров изменить методику определения цены газа для населения с апреля 2018 года, что приведет к подорожанию газа более чем на 8%. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на проект постановления правительства.

Согласно документу, с 1 апреля предлагается полностью отойти от принципа определения цены газа для населения и пересмотра ее каждые шесть месяцев в зависимости от цены импортного паритета.

Цена газа будет определяться на год - с 1 апреля 2018 года по 1 апреля 2019 года и т.д.

Она формируется как среднеарифметическая цена импортного газа на немецком газовом хабе без учета стоимости транзита до границы Украины за шесть месяцев предыдущего года - с 1 апреля по 30 сентября - и переводится в гривну по курсу, действующему на период закупки.

Отметим, что по такой методике с 1 апреля 2018 года цена газа для населения может увеличиться на 8,3%, то есть с 4942 гривен за тысячу кубометров до 5352 гривен, и действовать она будет до 1 апреля 2019 года.

Напомним: до 1 октября 2017 года правительство должно было откорректировать (увеличить) цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, поскольку выросла его стоимость на европейском рынке. Кабинет Министров отказался повышать цены и направил Международному валютному фонду предложение по изменению формулы расчета цены.

Текущие цены на природный газ для населения действуют с мая 2016 года.

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