Гослесагентство рекомендовало приостановить выдачу разрешений на вырубку в карпатских пралесах

Государственное агентство лесных ресурсов Украины обратилось с письмом к Закарпатскому, Ивано-Франковскому и Черновицкому областным управлениям лесного и охотничьего хозяйств с просьбой временно приостановить выдачу лесорубных билетов на проведение любых лесохозяйственных мероприятий на лесных участках, которые соответствуют определению лесов и квазипралесов. Об этом сообщает пресс-служба Гослесагентства.
«Мы временно, до решения вопроса статуса каждого из участков, приостановили выдачу лесорубных билетов на проведение любых лесохозяйственных мероприятий на лесных участках в соответствии с этим перечнем. В частности, это касается Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей», - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя Гослесагентства Владимира Бондаря.
Г-н Бондарь напомнил, что в конце августа прошлого года Президент подписал закон по охране лесов согласно Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат. Согласно этому закону, пояснил он, определяются понятия «леса», «квазипралеса» и устанавливается особый правовой режим их сохранения и охраны. Также предусмотрена разработка Минприроды соответствующей методики определения таких лесов.
По его словам, поскольку продолжается процесс разработки такой методики, Гослесагентство поддержало предложения, предоставленные Всемирным фондом природы (WWF), и направило областным управлениям соответствующий перечень лесных участков, которые соответствуют по предварительной оценке определению лесов и квазипралесов.
В.Бондарь также отметил, что письмо Гослесагентства областным управлениям имеет рекомендательный характер. Теперь, уточнил он, если лесхоз будет планировать проведение лесохозяйственных мероприятий на каком-либо из участков, указанных в перечне, он должен предоставить веские аргументы.
В противном случае, добавил В.Бондарь, разрешение на проведение рубок предоставлено не будет.
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