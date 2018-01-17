Сегодня 17 января 2018 года, 19:23

Президент Украины назвал приоритеты 2018 года

Приоритетами Украины в 2018 году являются приватизация, дерегуляция, усовершенствование законодательства о национальной безопасности, а также создание Антикоррупционного суда. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая на ежегодной встрече с руководителями дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных на Украине.

«В 2018 году наши приоритеты в реформах являются не менее амбициозными - приватизация, дерегуляция, улучшение инвестиционного климата, нацбюро финансовой безопасности, либеральное валютное законодательство, дальнейшее усовершенствование тендерного законодательства, энергетического сектора, а также законодательство о национальной безопасности», - отметил глава государства.

Кроме того, среди нынешних приоритетов Порошенко назвал и создание Антикоррупционного суда. Он заверил, что в 2018 году будет запущен процесс его создания и призвал «к конструктивной работе в рамках демократических парламентских процедур для его (закона об Антикоррупционном суде – ред.) успешного принятия».

Он также отметил, что после голосования в первом чтении соответствующего закона будет время для усовершенствования законопроекта с целью более эффективной работы этого суда.

В то же время Президент подчеркнул, что Антикоррупционный суд станет последним и решающим элементом в новой антикоррупционной архитектуре Украины.