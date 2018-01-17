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АМКУ открыл дело из-за роста цен на бензин в ноябре-декабре 2017 года

17 января 2018 года Источник:Finance.Ua

Антимонопольный комитет ведет расследование относительно ситуации на рынке бензина в ноябре-декабре 2017 года. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев.

«Исследуется деятельность игроков рынка относительно текущего роста цен на бензин. Открыто дело и ведется расследование из-за ситуации, сложившейся в течение ноября-декабря 2017 года», – сказал он.

Ю.Терентьев добавил, что в рамках этого дела Комитет продолжает анализировать текущее состояние на рынке в январе 2018 года.

Председатель АМКУ также сообщил, что Комитет практически завершил расследование дела относительно ситуации на рынке сжиженного газа в 2017 году и ожидает, что сможет опубликовать информацию о результатах в феврале.

В конце декабря 2017 года Антимонопольный комитет сообщил, что изучает возможный сговор операторов автозаправочных станций ОККО, WOG и группы компаний «Надежда» на рынке сжиженного газа.

В начале сентября АМКУ открыл производство по делу по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке сжиженного газа.

С конца июля по 28 августа цена сжиженного газа выросла в среднем на 5 гривен/литр. Основным фактором подорожания сжиженного газа аналитики «Консалтинговой группы А-95» называли нехватку ресурса.

Напомним: 15-16 января розничные цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС снова выросли. Как сообщалось, рост цен на топливо на Украине в последнее время связан с повышением цен на нефть и девальвацией национальной валюты.

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