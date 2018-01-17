АМКУ открыл дело из-за роста цен на бензин в ноябре-декабре 2017 года

Антимонопольный комитет ведет расследование относительно ситуации на рынке бензина в ноябре-декабре 2017 года. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев.
«Исследуется деятельность игроков рынка относительно текущего роста цен на бензин. Открыто дело и ведется расследование из-за ситуации, сложившейся в течение ноября-декабря 2017 года», – сказал он.
Ю.Терентьев добавил, что в рамках этого дела Комитет продолжает анализировать текущее состояние на рынке в январе 2018 года.
Председатель АМКУ также сообщил, что Комитет практически завершил расследование дела относительно ситуации на рынке сжиженного газа в 2017 году и ожидает, что сможет опубликовать информацию о результатах в феврале.
В конце декабря 2017 года Антимонопольный комитет сообщил, что изучает возможный сговор операторов автозаправочных станций ОККО, WOG и группы компаний «Надежда» на рынке сжиженного газа.
В начале сентября АМКУ открыл производство по делу по признакам антиконкурентных согласованных действий на рынке сжиженного газа.
С конца июля по 28 августа цена сжиженного газа выросла в среднем на 5 гривен/литр. Основным фактором подорожания сжиженного газа аналитики «Консалтинговой группы А-95» называли нехватку ресурса.
Напомним: 15-16 января розничные цены на бензин и дизельное топливо в сетях АЗС снова выросли. Как сообщалось, рост цен на топливо на Украине в последнее время связан с повышением цен на нефть и девальвацией национальной валюты.
Сохранить:
Контакты:
Какой онлайн-мессенджер вы используете в работе?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
«Людина року: енергія оновлення» Визначені лауреати 22-ї загальнонаціональної програми «Людина року – 2017»
Бажаєте дізнатися більше про досягнення АПУ? Річний звіт до вашої уваги!
ВИЗНАЧЕНІ ЛАУРЕАТИ ХХІІ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ-2017»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: