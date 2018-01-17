В Минфине прокомментировали отмену решений КМУ о реорганизации ГФС

Министр финансов Украины Александр Данилюк обеспокоен решением правительства отменить принятые им ранее решения о реформировании Государственной фискальной службы (ГФС).
«Я обеспокоен решением Кабинета Министров, которое было принято, пока я был в командировке в США, относительно отмены решений, направленных на институциональную реформу ГФС, в частности, реорганизацию структуры, привлечение новых лиц и окончательную ликвидацию налоговой милиции. Планирую исправить это недоразумение», — написал он на своей странице в Facebook во вторник.
По словам министра, отмена решений не затормозит реформу Государственной фискальной лужбы.
«Те, кто надеялся, что решение Кабмина – это конец реформе, поспешили радоваться. Я уже имел беседу с премьер-министром Владимиром Гройсманом, во время которой тот заверил в поддержке реформы ГФС. Премьер хорошо понимает важность этих изменений для страны, ее экономики и людей. Поэтому я уверен, что исправление этого недоразумения станет толчком для быстрых изменений в ГФС», – написал А.Данилюк.
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